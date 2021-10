Formule 1

Formule 1 : La frustration de Lewis Hamilton après le GP de Turquie !

Publié le 10 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix de Turquie ce dimanche, Lewis Hamilton s'est montré agacé par la stratégie choisie par Mercedes à son égard. Après la course, le Britannique n'a pas manqué d'exprimer sa frustration.

Lewis Hamilton a affiché quelques regrets ce dimanche lors du Grand Prix de Turquie. Visiblement agacé par la stratégie mise en place par Mercedes à son égard, le Britannique n’a pas manqué de le faire savoir à ses ingénieurs. Le septuple champion du monde, alors troisième, n’a pas apprécié de rentrer au stand au moment où on lui a demandé. À l’arrivée, Lewis Hamilton est sorti à la cinquième place et y est resté jusqu’à la fin. Après la course, il n’a pas manqué de s’exprimer.

« C’était frustrant parce que je pouvais évidemment viser la deuxième place et tout d’un coup je suis cinquième »