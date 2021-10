Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton s’explique après son coup de gueule !

Publié le 10 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Agacé par la stratégie adoptée par Mercedes à son égard, Lewis Hamilton l'a fait savoir à ses ingénieurs ce dimanche lors du Grand Prix de Turquie. Le Britannique a d'ailleurs tenu à expliquer son point de vue après la course.

Ce dimanche lors du Grand Prix de Turquie, Mercedes était pris entre deux sentiments. D’un côté, la joie de voir Valtteri Bottas rapporté une victoire à l’écurie allemande, et de l’autre la colère après les reproches de Lewis Hamilton. En pleine course, le Britannique a critiqué la stratégie des ingénieurs de Mercedes, qui l'a fait rentrer au stand à un moment qui ne lui convenait pas. Alors troisième, le septuple champion du monde s’est retrouvé relégué à la cinquième place en sortie de stand, et il n’a jamais réussi à retrouver le podium. Après le Grand Prix, Lewis Hamilton a tenu à s’expliquer.

« J’étais troisième à un moment donné et j’espérais ne pas faire un arrêt »