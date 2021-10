Formule 1

Formule 1 : Le GOAT de la F1 ? La réponse de Lewis Hamilton !

Publié le 9 octobre 2021 à 9h35 par T.M.

Déjà septuple champion du monde, Lewis Hamilton pourrait prochainement aller chercher une 8ème couronne mondiale. De quoi faire du Britannique le plus grand pilote de l’histoire ?

Alors que la fin de saison se rapproche en Formule 1, le duel est toujours indécis entre Lewis Hamilton et Max Vertstappen. Qui du pilote Mercedes ou du pilote Red Bull sera sacré champion du monde ? Actuellement, c’est le Britannique qui a 2 longueurs d’avance sur son grand rival et donc le mieux placé pour aller chercher un 8ème titre de champion du monde. Une possibilité évoquée ce samedi par Hamilton à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe . L’occasion pour le pilote de 35 ans d’évoquer la question du GOAT en F1.

« Il y aura toujours des débats »