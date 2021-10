Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff recadre Lewis Hamilton après le GP de Turquie !

Publié le 10 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton a vivement reproché à son équipe la stratégie adoptée, le faisant rentrer au stand à un moment qu'il n'avait pas prévu. Toto Wolff a donc tenu à recadrer le Britannique après la course.

Le Grand Prix de Turquie a créé un sentiment mitigé chez Mercedes ce dimanche. En effet, l’écurie allemande était partagée entre la joie après la victoire de Valtteri Bottas, à 14 secondes devant Max Verstappen, et la colère avec Lewis Hamilton. En pleine course, le Britannique aurait vivement reproché à son équipe de l'avoir fait rentré au stand alors qu’il était troisième. Ressorti cinquième, le septuple champion du monde n’a pas réussi à remonter au classement et a dû dire adieu à ses espoirs de podium en Turquie. Après la course, Toto Wolff a tenu à mettre les choses au clair.

«C’est notre équipe, pas son équipe»