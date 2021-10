Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s'annonce déjà vaincu face aux Mercedes !

Publié le 10 octobre 2021 à 13h35 par A.M.

Bien que deuxième sur la grille de départ, Max Verstappen craint qu'il n'arrive pas à rivaliser face aux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Parti en fond de grille en Russie après un changement de moteur, Max Verstappen se retrouve cette fois-ci dans la situation inverse. En effet, en Turquie, le Néerlandais partira deuxième sur la grille pendant que Lewis Hamilton devra remonter puisqu'il s'élancera depuis la onzième place. Et pourtant, le Néerlandais est loin d'être optimiste, conscient que sa Red Bull semble moins performante que la Mercedes. Pour ne rien arranger, en partant deuxième, il sera du mauvais côté de la piste. Max Verstappen s'attend donc à souffrir.

«Nous ferons de notre mieux, mais...»