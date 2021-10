Formule 1

Formule 1 : La réaction de Pierre Gasly après le GP de Turquie

Publié le 10 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 10 octobre 2021 à 17h42

Malgré un accident avec Fernando Alonso et une pénalité de 5 secondes, Pierre Gasly a réussi à terminer à la sixième place du Grand Prix de Turquie ce dimanche. Le Français se dit satisfait de sa prestation.

Ce dimanche, lors du Grand Prix de Turquie, tout n’a pas été simple pour Pierre Gasly. Pris dans une bataille avec Sergio Pérez et Fernando Alonso, le Français a essayé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour tirer son épingle du jeu. Mais malheureusement, le pilote d’Alpha Tauri a été jugé fautif dans un accident l’impliquant avec Fernando Alonso. Pierre Gasly a donc écopé d’une pénalité de 5 secondes. Malgré tout, l’homme de 25 ans a terminé sixième, à seulement 10 secondes du podium. Après la course, le Français a livré ses premières impressions. Et il semble plutôt satisfait de sa prestation.

«Je suis heureux de repartir avec des points»