Formule 1

Formule 1 : L'annonce de Pierre Gasly pour la suite de la saison !

Publié le 6 octobre 2021 à 18h35 par A.M.

Déçu des deux derniers résultats, Pierre Gasly espère bien redressé la barre à l'occasion du Grand Prix de Turquie ce week-end.

Auteur d'un début de saison impressionnant, Pierre Gasly a toutefois connu un coup d'arrêt à Monza puis à Sotchi alors que la performance de son AlphaTauri aurait dû lui permettre d'inscrire de gros points. Mais en Russie, de mauvais choix stratégiques ont privé le Français d'une bonne place sur la grille de départ puis sur la ligne d'arrivée. Cependant, Pierre Gasly reste ambitieux et souhaite rapidement rebondir, dès ce week-end à Istanbul, un circuit qu'il affectionne.

«J’espère que nous serons compétitifs»