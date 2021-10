Formule 1

Formule 1 : L’annonce de George Russell sur son arrivée chez Mercedes !

Publié le 5 octobre 2021 à 13h35 par T.M.

La saison prochaine, Lewis Hamilton aura un nouveau coéquipier. Alors que George Russell va débarquer chez Mercedes, le Britannique s’est confié sur le défi qui se présente à lui.

Les premiers changements de la grille de départ de 2022 sont déjà connus. Et cela va notamment bouger chez Mercedes. Jusqu’à présent coéquipier de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ne sera pas conservé. Et l’identité de son successeur a rapidement été dévoilée. Alors que cela n’en a pas surpris énormément, c’est George Russell qui s’est vu confier le second baquet de Mercedes. Actuellement chez Williams, le Britannique de 23 ans va donc passer un énorme cap dans sa carrière. Un défi pour lequel Russell semble prêt…

« Je suis heureux de ce contrat »