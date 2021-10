Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce la couleur pour le Grand Prix de Turquie !

Publié le 10 octobre 2021 à 9h35 par A.M.

Cinquième sur la grille de départ du Grand Prix de Turquie, Fernando Alonso reconnaît qu'il nourrit de belles ambitions pour la course.

Depuis le début de saison, Fernando Alonso monte en puissance, au point désormais de se hisser régulièrement près du top 5. Ce fut une nouvelle fois le cas samedi à l'occasion des qualifications du Grand Prix de Turquie. Sixième temps, le double champion du monde devance notamment la Red Bull de Sergio Pérez ou encore la McLaren de Lando Norris, ce qui démontre la qualité de sa performance. D'ailleurs, Fernando Alonso s'élancera même depuis la cinquième place puisque Lewis Hamilton, auteur du meilleur temps, a été pénalisé de dix places sur la grille après avoir dû changer son moteur, et partira donc depuis la onzième place. De quoi donner de belles ambitions à Fernando Alonso.

«Je pense que nous pouvons marquer de gros points»