Formule 1 : Cette énorme sortie sur le duel entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 7 octobre 2021 à 13h35 par H.G. mis à jour le 7 octobre 2021 à 13h36

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se battent tout deux pour le titre mondial cette saison, Norbert Haug estime qu’il s’agit là du meilleur duel de l’histoire de la Formule 1.

Pour l’instant, Lewis Hamilton est devant, mais Max Verstappen n’est pas loin derrière et peut le dépasser à tout moment au classement. En effet, si beaucoup d’observateurs pensaient que le pilote de Mercedes serait encore une fois facilement champion du monde cette saison, le pilote de Red Bull en a décidé autrement et parvient à réellement embêter le Britannique. Les deux hommes se mènent donc une bataille acharnée, Max Verstappen ayant même remporté plus de courses que Lewis Hamilton pour l’instant malgré sa deuxième place au classement. Et de son côté, Norbert Haug ne cache pas son plaisir devant une telle bataille.

« Il n’y a pas beaucoup de différences »