Formule 1 : Fernando Alonso affiche ses ambitions pour la fin de saison !

Publié le 6 octobre 2021 à 21h35 par A.M.

Avant de retrouver la Turquie, dix ans après sa dernière venue dans ce pays pour piloter une F1, Fernando Alonso annonce la couleur pour la fin de saison.

Pour son retour en Formule 1, à 40 ans et deux ans après son départ, Fernando Alonso ne déçoit pas. Le pilote espagnol après un temps d'adaptation de cinq courses, comme il l'avait annoncé, fait preuve d'une magnifique régularité puisqu'il a terminé dans les points lors de 9 des 10 derniers Grands Prix avec notamment une quatrième place en Hongrie, son meilleur résultat de la saison. Des performances qui permettent à Fernando Alonso de pointer à la dixième place du classement général devant son coéquipier Esteban Ocon. Au classement des constructeurs, Alpine pointe d'ailleurs à une belle cinquième place qu'il faudra défendre face à Pierre Gasly et AlphaTauri. Avant le Grand Prix de Turquie, le double Champion du monde a d'ailleurs affiché ses ambitions.

Alonso veut finir en beauté !