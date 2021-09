Formule 1

Formule 1 : Les grands regrets de Fernando Alonso après Sotchi !

Publié le 28 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Arrivé 6ème au Grand Prix de Russie, Fernando Alonso n’a pas caché sa déception après avoir loupé le podium.

Pour un retour, ce n’est pas mal pour Fernando Alonso ! Avec 58 points et une dixième place au championnat du monde, le pilote Alpine enchaine de bons résultats, ayant terminé 11 fois dans les points en 15 Grands Prix. Lors du dernier sur le circuit de Sotchi, Fernando Alonso n’a pas perdu et ni gagné de position à l’arrivée, en terminant 6ème. Toutefois, notamment à cause de la pluie arrivée à la fin de la course, l’Espagnol aurait pu espérer mieux.

« Le podium était possible »