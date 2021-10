Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Fernando Alonso sur la lutte entre Mercedes et Red Bull !

Publié le 11 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrant un immense duel pour le titre de champion du monde, Red Bull espère trouver du soutien dans le monde de la Formule 1. Néanmoins, Fernando Alonso a révélé qu'il n'aidera pas l'écurie autrichienne.

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent une très grande lutte pour le titre de champion du monde, Red Bull espère trouver du soutien dans le monde de la Formule 1. Avant le Grand Prix de Turquie, Helmut Marko avait envoyé un message à Fernando Alonso dans des propos relayés par Next-gen Auto : « Nous savons qu’Alonso n’est pas un grand fan de Hamilton, ce que nous avons vu à Budapest. » Par conséquent, le pilote de Alpine a tenu à répondre à l’écurie autrichienne.

« Je pense que Red Bull doit vraiment se débrouiller seule cette saison »