Formule 1 : Lewis Hamilton répond à ses détracteurs après son coup de gueule !

Publié le 11 octobre 2021 à 18h35 par La rédaction

Après avoir montré son agacement dimanche après sa cinquième place au Grand Prix de Turquie, Lewis Hamilton a tenu à tempérer ses propos. Le Britannique avait en effet critiqué la stratégie de Mercedes après la course.

Lewis Hamilton semble ne pas en avoir fini avec le Grand Prix de Turquie. Lors de la course de dimanche à Istanbul, qu'a remporté son coéquipier Valtteri Bottas, le Britannique n'a pas réussi à faire mieux qu'une cinquième place. En raison de ce mauvais résultat, Lewis Hamilton a perdu la tête du championnat du monde. Max Verstappen a en effet repris la première position du classement avec 262,5 points, devant les 256,5 unités du pilote de Mercedes. Ce lundi, Lewis Hamilton est revenu sur ses propos polémiques envers son écurie.

« Il n'est pas vrai de dire que je suis furieux envers mon écurie »