Formule 1

Formule 1 : L'énorme aveu de Verstappen dans sa lutte avec Mercedes !

Publié le 15 octobre 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 15 octobre 2021 à 10h45

Malgré le fait d'avoir repris la tête du classement général, Max Verstappen estime que Red Bull doit encore s'améliorer afin de rivaliser avec Mercedes jusqu'à la fin de la saison.

Cela fait désormais trois courses sans victoire pour Red Bull. Le dernier succès de l'écurie autrichienne remonte au 5 septembre dernier et au triomphe à domicile de Max Verstappen lors du Grand Prix des Pays-Bas. Pendant ce temps, Mercedes enchaîne de son côté, avec une victoire de Lewis Hamilton en Russie le 26 septembre, et dernièrement le succès de Valtteri Bottas en Turquie. Si Max Verstappen est aujourd'hui en tête du championnat du monde devant Lewis Hamilton, le pilote néerlandais estime qu'à l'heure actuelle, Mercedes est tout de même plus forte que Red Bull.

« Je pense que nous devons élever un peu notre niveau »