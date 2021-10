Formule 1

Formule 1 : Ricciardo revient sur ses difficultés lors du Grand Prix de Turquie !

Publié le 13 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 13 octobre 2021 à 17h47

En grande difficulté lors du Grand Prix de Turquie, Daniel Ricciardo est revenu sur son calvaire durant la course.

Daniel Ricciardo s’est élancé, dimanche, depuis la dernière ligne de la grille de départ. L'Australien espérait glaner des places dès le départ et tenter d’enclencher sa remontée. Mais le pilote McLaren n’a jamais semblé à l’aise sur le circuit turc. Finalement, il a terminé la course à la 13ème place, alors que son partenaire Lando Norris a terminé à la 7ème place. Daniel Ricciardo est revenu sur sa course et plus globalement sur ses difficultés lors du Grand Prix de Turquie.

Ricciardo revient sur sa course