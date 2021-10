Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso envoie un message fort à Mick Schumacher !

Publié le 12 octobre 2021 à 22h35 par A.M.

Après avoir affronté Michael Schumacher sur les circuits, Fernando Alonso se réjouit de se frotter au fils du septuple Champion du monde de F1.

Lors de ses deux titres mondiaux obtenus en 2005 et 2006, Fernando Alonso s'était frotté à Michael Schumacher. C'est d'ailleurs le pilote espagnol qui a mis fin à l'hégémonie du Baron Rouge qui venait de remporter cinq titres mondiaux de suite. Et comme un symbole, l'actuel pilote Alpine, de retour en Formule 1 cette année, après deux ans loin des paddock de F1, se retrouve sur la grille en compagnie de Mick Schumacher, le fils du septuple Champion du monde. En Turquie, Fernando Alonso a d'ailleurs été jugé responsable d'un accrochage avec le pilote Haas. Après la course, il est rapidement allé s'excuser auprès de lui. L'occasion pour le double Champion du monde d'encenser Mick Schumacher.

«Je l’apprécie énormément et j’aime son style»