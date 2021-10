Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Sergio Pérez après le GP de Turquie !

Publié le 11 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 11 octobre 2021 à 14h37

Ce dimanche, Sergio Pérez a fait son retour sur le podium lors du Grand Prix de Turquie. Et le Mexicain s'est dit satisfait de sa course après avoir livré une grande bataille avec Lewis Hamilton.

Absent du podium depuis plusieurs courses maintenant, Sergio Pérez s’est bien rattrapé lors du Grand Prix de Turquie ce dimanche. Le Mexicain a terminé à la troisième place juste derrière con coéquipier Max Verstappen. Le pilote de Red Bull a d’ailleurs livré une belle bataille avec Lewis Hamilton avant de devancer Charles Leclerc au classement. Après la course, Sergio Pérez s’est montré satisfait de sa prestation.

« Je suis sûr que si nous sommes capables de faire ça pendant les six prochaines courses, nous pouvons encore gagner ce championnat »