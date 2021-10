Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Ricciardo se livre sur la course au titre de champion du monde !

Publié le 17 octobre 2021 à 18h35 par La rédaction

Comme depuis le début de saison, le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen fait toujours rage. Mais selon Daniel Ricciardo, le favori des fans de Formule 1 serait le Néerlandais.

Depuis le début de saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent un duel acharné. Dimanche dernier, c’est le pilote de Red Bull qui a repris la tête du classement général de la Formule 1 en terminant à la 2e place lors du Grand Prix de Turquie, quand celui de chez Mercedes a fini en 5e position. Néanmoins, l’écart entre les deux hommes est moindre et tout est encore possible d’ici la fin de l’année. Ainsi, il est encore très difficile de prédire le futur champion du monde à l’heure actuelle. Néanmoins, selon Daniel Ricciardo, Max Verstappen serait le favori dans le coeur des fans de Formule 1.

« Peut-être que Max remporte le vote le plus populaire parce que ce serait un premier titre pour lui »