Formule 1

Formule 1 : Cet énorme aveu de Lewis Hamilton sur le Grand Prix de Turquie !

Publié le 16 octobre 2021 à 12h35 par H.G.

Alors qu’il s’était élancé de la onzième place le week-end dernier en Turquie, Lewis Hamilton admet qu’il stressait à chacun de ses dépassements lors de sa remontée puisque sa saison était possiblement en jeu.

Arrivé cinquième au Grand Prix de Turquie dimanche dernier, Lewis Hamilton a ainsi perdu la première place au classement des pilotes au profit de Max Verstappen. La course du pilote britannique de Mercedes n’est néanmoins pas à jeter, loin de là, puisque le septuple champion du monde était parti de la onzième place et qu'il a donc réussi une belle remontée pour atteindre sa position finale. Cependant, Lewis Hamilton ne cache pas que le stress était intense lorsqu’il faisait le moindre dépassement face à des pilotes qui jouaient simplement leur course quand lui mettait en jeu sa saison.

« Ils ne se battent pas pour la même chose que moi »