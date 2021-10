Formule 1

Formule 1 : Bottas reçoit un énorme message de Toto Wolff !

Publié le 15 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Valtteri Bottas quittera Mercedes pour rejoindre Alfa Romeo à l'issue de la saison, le Finlandais répond toujours présent avec l'écurie allemande. De quoi pleinement satisfaire Toto Wolff.

Le suspense reste entier cette saison en Formule 1. Au classement du championnat du monde, Max Verstappen a repris la tête avec 262,5 points, devant les 256,5 unités de Lewis Hamilton. Si la bataille fait rage entre les deux pilotes, les coéquipiers de ces derniers ont également un grand rôle à jouer pour la conquête du titre. Dimanche dernier, lors du Grand Prix de Turquie, Valtteri Bottas s'est imposé devant Max Verstappen et Sergio Pérez, empêchant ainsi Red Bull de marquer davantage de points, notamment au classement des constructeurs.

« C'est un 10 sur 10 »