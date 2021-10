Formule 1

Formule 1 : Cette énorme sortie sur le départ de Bottas !

Publié le 13 octobre 2021 à 20h35 par A.M.

Alors que Valtteri Bottas s'est imposé en Turquie, Ross Brawn estime que le Finlandais pourra quitter Mercedes la tête haute.

C'est désormais certain, Valtteri Bottas quittera Mercedes à l'issue de la saison. Le Finlandais rejoindra Alfa Romeo et laissera son baquet à George Russell. Malgré tout, Valtteri Bottas continue à se battre à jouer à merveille son rôle de numéro 2 derrière Lewis Hamilton comme en témoigne sa solide victoire en Turquie. Ross Brawn, patron de la Formule 1, reconnaît qu'il est impressionné.

«Il a réalisé un travail brillant et quittera Mercedes la tête haute»