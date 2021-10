Formule 1

Formule 1 : Hamilton se fait tacler dans son duel avec Verstappen !

Publié le 16 octobre 2021 à 9h35 par B.C.

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont à la lutte dans la course au titre cette saison, Jacques Villeneuve estime que le pilote Mercedes s’en tire bien au classement général.

5e du Grand Prix de Turquie le week-end dernier, Lewis Hamilton a permis à Max Verstappen de prendre la tête du classement général, même si rien n’est encore décidé pour le titre mondial. En effet, le pilote Red Bull n’a que six points d’avance sur son rival de Mercedes, mais l’écart pourrait être encore plus important aux yeux de Jacques Villeneuve. Ancien champion du monde et désormais consultant pour Canal +, le Canadien se montre critique envers le pilote britannique, qui s’en tire bien dans la course au titre selon lui.

« Le classement ne reflète pas la réalité de la saison »