Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Le message fort de Toto Wolff sur la course au titre !

Publié le 15 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent un grand duel pour le titre de champion du monde, Toto Wolff ne se fait absolument pas d'illusion. Pour le directeur exécutif de Mercedes, le combat entre les deux pilotes ira jusqu'à la dernière course.

Après le Grand Prix de Turquie, Max Verstappen a repris l’avantage sur Lewis Hamilton au classement général de la Formule 1. Si Mercedes s’est imposé grâce à Valtteri Bottas, le pilote de Red Bull, deuxième, a pu marquer plus de point que Lewis Hamilton et sa 5e position. Depuis le début de la saison, les deux hommes se livrent un duel sans merci pour le titre de champion du monde. Du côté de Mercedes, on ne se fait pas d’illusion, le combat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton tiendra jusqu’à la dernière course.

« Je ne me fais aucune illusion, cela va aller jusqu’au bout, au moins pour le championnat pilotes »