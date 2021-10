Formule 1

Formule 1 : Le vibrant hommage rendu à Valtteri Bottas après le GP de Turquie !

Publié le 16 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

Vainqueur du Grand Prix de Turquie dimanche dernier, Valtteri Bottas a permis à Lewis Hamilton de ne pas trop se faire distancer par Max Verstappen dans la course au titre de champion du monde. Le Finlandais a notamment impressionné par la qualité de la gestion de ses pneus.

Si Lewis Hamilton n’a dû se contenter que de la cinquième place lors du Grand Prix de Turquie, il peut néanmoins remercier son coéquipier. Auteur d’une très bonne course, Valtteri Bottas s’est imposé à Istanbul, empêchant Max Verstappen de creuser un trop grand écart avec le Britannique au classement général de la Formule 1. Dimanche dernier, Valtteri Bottas a démontré qu’il avait possiblement encore une carte à jouer pour sa dernière saison chez Mercedes. Pour Mika Häkkinen, c’est notamment un aspect de la stratégie du pilote de 32 ans qui a joué un grand rôle dans son succès.

« C’était une performance vraiment brillante de Valtteri Bottas »