Formule 1 : Fernando Alonso reçoit un vibrant hommage !

Publié le 16 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction

Malgré ses 40 ans, Fernando Alonso continue d'impressionner en Formule 1. Pour Mark Webber, l'Espagnol sera un sérieux candidat la saison prochaine, surtout si sa monoplace tient la route.

De retour en Formule 1 avec Alpine cette saison, Fernando Alonso prouve course après course qu’il n’a presque rien perdu de son talent. Du haut de ses 40 ans, l’ancien champion du monde est dixième au classement général de la Formule 1. Ses prestations ne cessent de ravir les dirigeants de son écurie. Le pilote de Alpine continue de se faire remarquer dans le monde de la F1 et certains le voient être un sérieux candidat la saison prochaine.

« Alonso est un magicien et cela va le servir la saison prochaine »