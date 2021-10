Formule 1

Formule 1 : Hamilton envoie un premier avertissement à Russell !

Publié le 16 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

La saison prochaine, George Russell prendra place sur le second baquet de Mercedes au côté de Lewis Hamilton. Le sextuple champion du monde ne compte pas pour autant lâcher sa place de leader.

Lewis Hamilton donne déjà le ton pour la prochaine saison de Formule 1. En 2022, c'est George Russell qui deviendra le coéquipier du champion du monde en titre, puisque Valtteri Bottas sera au volant de la monoplace d'Alfa Romeo. Âgé de 23 ans, George Russell est le protégé de Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes. De son côté, Lewis Hamilton ne compte pas faire de cadeau à son compatriote britannique.

« George, j’imagine, va être comme moi quand je suis arrivé en Formule 1 »