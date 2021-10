Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat sur Lewis Hamilton...

Publié le 17 octobre 2021 à 12h35 par A.M.

Mis sous pression par Max Verstappen pour le titre de Champion du monde, Lewis Hamilton commet plus d'erreurs que d'habitude comme le soulignent David Coulthard et Mark Webber.

Réputé pour sa fiabilité et sa capacité à résister à la pression, Lewis Hamilton est cette saison mis sous pression par Max Verstappen dans la course au titre. Et le septuple Champion du monde commet des erreurs très inhabituelles et qu'on n'avait que très rarement vu dans la carrière du Britannique. Une situation que souligne les deux anciens pilotes David Coulthard et Mark Webber.

Hamilton commet des erreurs peu habituels