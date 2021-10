Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Bottas... Le message fort de Fernando Alonso sur George Russell !

Publié le 18 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

L'année prochaine, George Russell deviendra le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes. Et pour Fernando Alonso, le pilote de 23 ans créera plus de problèmes au Britannique que Valtteri Bottas.

Aujourd’hui chez Williams, George Russell aura l’occasion de montrer réellement ce dont il est capable l’année prochaine. Le Britannique deviendra le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, au détriment de Valtteri Bottas. Le Finlandais étant trop peu convaincant en début de saison, la direction de l’écurie allemande a décidé de faire confiance au jeune pilote de 23 ans. Et pour Fernando Alonso, George Russell pourrait poser plus de problèmes à Lewis Hamilton que ne l’a fait Valtteri Bottas.

« C’est sûr et certain pour moi qu’il sera plus difficile à battre pour Lewis que Valtteri »