Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher reçoit un vibrant hommage de Haas !

Publié le 18 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction

Lors du Grand Prix de Turquie, Mick Schumacher n'a pas arrangé sa situation en terminant à la 19e place. Néanmoins, au sein de chez Haas, la course de l'Allemand serait synonyme de son grand potentiel.

Pour sa première saison en Formule 1, Mick Schumacher aurait sans doute espéré de meilleurs résultats. Le pilote de chez Haas est 19e du classement général. Lors du Grand Prix de Turquie, la situation de l’Allemand ne s’est pas améliorée, ce dernier ayant terminé la course à la 19e place avec deux tours de retard sur le vainqueur, Valterri Bottas. Néanmoins, le ressenti serait tout autre au sein de chez Haas.

« Je suis donc heureux de ce qu’il a accompli en Turquie et du grand potentiel qu’il commence à montrer »