Formule 1

Formule 1 : Vettel pousse un coup de gueule sur le calendrier !

Publié le 17 octobre 2021 à 16h35 par La rédaction

Avec 22 Grand Prix ayant lieu dans les quatre coins de la planète, le calendrier de Formule 1 peut être parfois difficile à assumer pour les pilotes. Pour Sebastian Vettel, c'est aussi la santé des employés des différentes écuries qui ne serait pas assez prise en compte.

En Formule 1, les pilotes doivent savoir suivre un rythme effréné sur la piste, tout comme les employés du paddock en coulisses. Le championnat du monde peut en effet s'avérer très éprouvant pour les organismes, avec de nombreuses courses à gérer tout au long de la saison, d'un fuseau horaire à l'autre. Pour le pilote d'Aston Martin Sebastian Vettel, la FIA devrait revoir son calendrier afin de redonner un second souffle à sa discipline.

« Nous ne devrions pas avoir autant de courses »