Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel reçoit un énorme message de Lance Stroll !

Publié le 17 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction

En ayant rejoint Aston Martin pour le retour de l'écurie britannique en Formule 1, Sebastian Vettel a fait le bonheur de Lance Stroll, son coéquipier de 22 ans.

Pour son retour sur le paddock en 2021, Aston Martin a voulu frappé fort. L'écurie britannique s'est ainsi attaché les services de Sebastian Vettel, quadruple champion du monde avec Red Bull. À 34 ans, l'Allemand semble loin de ses plus belles années, en étant actuellement 12ème au classement général. Cependant, selon son coéquipier Lance Stroll, la présence de Sebastian Vettel ne peut être que bénéfique pour Aston Martin.

« J’espère qu’il restera pour toujours parmi nous »