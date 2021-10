Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel juge les grands débuts de Mick Schumacher !

Publié le 2 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction

Quadruple champion du monde de Formule 1 , Sebastian Vettel s'est prononcé sur la saison de Mick Schumacher, pilote au sein de l'écurie Haas.

Trente ans après son père, Mick Schumacher a fait ses grands débuts en Formule 1. Vainqueur du championnat de Formule 2 en 2020, l’homme de 22 ans a intégré l’écurie américaine Haas. Pour l’heure, l’Allemand vit des débuts compliqués au sein d’une monoplace qui ne parvient pas à rivaliser avec ses concurrents. Le pilote est toujours à la recherche de son premier point. Néanmoins, Mick Schumacher peut compter sur le soutien de son compatriote, Sebastian Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1. Actuellement pilote au sein de l’écurie Aston Martin, il s’est prononcé sur les débuts de Schumacher.

« Je pense honnêtement qu’il a poussé toute l’équipe »