Formule 1 : Aston Martin interpelle Vettel pour son avenir !

Publié le 1 octobre 2021 à 15h35 par A.M.

Alors que le contrat de Sebastian Vettel s'achève en 2022, Otmar Szafnauer, le directeur d'Aston Martin, évoque l'avenir du quadruple Champion du monde.

Après un début de saison poussif, Sebastian Vettel a pris en mains sa nouvelle Aston Martin. Capable de coups d'éclat comme sa deuxième place en Azerbaïdjan, le quadruple Champion du monde devance son coéquipier Lance Stroll au Championnats du monde bien qu'il reste sur plusieurs résultats mitigés, notamment compte tenu du potentiel de sa monoplace. Sous contrat jusqu'en 2022, Sebastian Vettel n'a pas encore discuté d'une prolongation avec son écurie comme le révèle Otmar Szafnauer, le directeur d'Aston Martin.

«Passons un bon début d’année en 2022 et nous déciderons ensuite»