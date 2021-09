Formule 1

Formule 1 : Le clan Schumacher valide la grande décision de Vettel !

Publié le 20 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Sebastian Vettel va honorer son contrat avec Aston Martin F1 jusqu’en 2022. Malgré des rumeurs l'envoyant à la retraite, le pilote allemand veut continuer à exercer, pour le plus grand bonheur de Ralf Schumacher.

Les dernières années chez Ferrari n’étaient pas bonnes. Sebastian Vettel ne se sentait plus à sa place dans l’écurie italienne. Après des années galères, l’Allemand va signer un contrat d’un an, plus une saison en option, chez Aston Martin F1. Cette saison, Sebastian Vettel reprend du poil de la bête en faisant une très belle 2ème place au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Mais avec sa 12ème place au championnat du Monde, le pilote allemand attend toujours sa réponse pour la saison prochaine. Le directeur d’Aston Martin F1, Otmar Szafnauer a répondu à sa demande : « Il est normal d’avoir ce genre de clauses. Le pilote se protège, l’équipe aussi, notamment quand le projet est tout neuf. Mais Seb a toujours été le n°1 sur la liste pour 2022. Seb est une bonne personne, très attachée aux principes, un homme d’une grande intégrité, que j’aime personnellement. » Et alors qu'il craignait un départ à la retraite pour Sebastian Vettel, Ralf Schumacher a fait part de son immense soulagement de le voir continuer jusqu'en 2022 lors d'un entretien accordé à Sky Deutschland .

«Perdre Sebastian Vettel aurait été dommageable»