Mercato : L’OM dégaine une offre de dernière minute !

Axel Cornic

Très actif en Serie A, l’Olympique de Marseille aimerait boucler plusieurs renforts pour Roberto De Zerbi. L’un des noms qui revient régulièrement depuis le début du mercato hivernal est celui de Nicolo Fagioli, milieu de terrain de la Juventus qui ne joue pas sous les ordres de Thiago Motta et qui aimerait trouver un nouveau club pour se relancer.

C’est un OM à l’accent italien qu’on pourrait avoir lors de la deuxième partie de saison. Mehdi Benatia ainsi que Pablo Longoria semblent travailler sur plusieurs pistes chaudes en Serie A, un terrain de chasse qu’il connaissent très bien. Et une occasion se présente du côté de Turin, avec un international italien en manque de temps de jeu.

L’OM pousse pour Fagioli

Il s’agit de Nicolo Fagioli, milieu créateur qui pourrait apporter un profil nouveau à Roberto De Zerbi. Son temps de jeu lors de la première partie de saison l’aurait poussé à ouvrir la porte à un départ, avec la Juventus qui aimerait beaucoup le vendre. D’après les informations de RMC Sport, l’OM aurait formulé une offre de prêt avec option d’achat, dont le montant n’est pas révélé. A noter qu’à Marseille on refuse pour le moment l’idée une option d’achat obligatoire, qui est l’une des conditions posées par les Bianconeri.

C’est déjà perdu pour Zalewski

Si ce dossier pourrait se concrétiser dans les prochaines heures, un autre semble d’ores et déjà être tombé à l’eau. Plusieurs sources nous ont appris ce mercredi que Nicola Zalewski ne devrait pas débarquer en Ligue 1 au cours de ce mercato hivernal. Il aurait vraisemblablement refusé l’offre qui lui aurait été soumise, alors que Sky Sport Italia annonçait tout de même un accord trouvé entre l’OM et l’AS Roma sur un transfert sec. C’est finalement vers un prêt à l’Inter que semble se diriger l’international polonais, avec les médias italiens qui parlent d’une option d’achat entre 6 et 7M€.