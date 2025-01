Mercato : Incroyable, l’OM et le RC Lens profitent d’un «club pigeon» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans cette dernière semaine du mercato, Rennes serait en train de passer à la vitesse supérieure. En Bretagne, on aimerait notamment recruter Kevin Danso (RC Lens) et Lilian Brassier (prêté par Brest à l’OM). Deux dossiers à propos desquels les coulisses ont été révélées et elles sont visiblement assez folles.

Du côté de Rennes, on a déjà été très actif sur ce mercato hivernal avec les signatures de Seko Fofana et Brice Samba. Mais le club breton n’aurait pas fini ses emplettes et Jorge Sampaoli devrait encore accueillir des renforts, notamment en défense centrale. En ce sens, il a notamment été question d’un intérêt de Rennes pour Kevin Danso (RC Lens) et Lilian Brassier (prêté à l'OM par Brest)

« L'OM a tenté un coup médiatique/appel du pied »

Sur X, Romain Molina a évoqué ces dossiers Kevin Danso et Lilian Brassier ouverts à Rennes. Il a alors balancé du lourd sur le club breton, lâchant : « Les Pinault se rendent-ils compte que le Stade Rennais est devenu un club « pigeon » pour tout le monde ? Lens était OK pour vendre Danso à 15M + bonus. Tu proposes entre 20/25M et un salaire délirant. L'OM a tenté un coup médiatique/appel du pied car le club ne veut pas acheter Brassier (l'option étant à lever obligatoirement le 1 juillet). Rennes, qui devait récupérer 3 millions sur cette vente (accord signé lors de la vente du joueur à Brest), va donc se mettre dans le deal pour récupérer un élément qui allait te rapporter de l’argent ».

« Ils sont malades »

Romain Molina a ensuite ajouté sur Rennes : « Déjà payer 20 briques pour un joueur de 30 ans évoluant dans un club saoudien qui ne compte plus vraiment sur lui, c'était un concept. Je ne connais pas une personne dans le milieu footballistique qui ne se moque pas de Rennes en mode : « Ils sont malades ». Tu peux signer de bons joueurs (Kyogo par exemple, volonté de Sampaoli), mais tu n'es pas obligé de casser le marché et te faire prendre pour un imbécile à chaque fois. Cela dit, je félicite toutes les personnes (incluant la société d'intelligence économique/sécurité qui bosse pour les Pinault) qui gardent leur boulot avec tout ça. On devrait tous prendre des petits cours de négociations avec Arnaud Pouille, ça semble bigrement utile ! ».