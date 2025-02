Vente de l'ASSE : Le mercato est bloqué, Ménès balance !

Amadou Diawara

Au début du mois de juin, l'ASSE a été officiellement rachetée par par le groupe canadien Kilmer Sports. Toutefois, les Verts n'ont pas vraiment réussi à enflammer le dernier mercato estival. D'après Pierre Ménès, le club du Forez a manqué son recrutement parce que la vente s'est concrétisée trop tard.

Le 3 juin dernier, l'ASSE a fait une grosse annonce. En effet, les Verts ont officialisé le rachat du club par le groupe canadien Kilmer Sports. Devenu le nouveau président de l'ASSE, Ivan Gazidis n'a pas pu révolutionner son effectif lors du dernier mercato estival.

L'ASSE a été racheté tard

Via Pierrot Le Foot sur YouTube, Pierre Ménès s'est prononcé sur le rachat et le mercato de l'ASSE, et ce, après le carton de l'OM au Vélodrome ce samedi. A en croire le journaliste français, les Verts n'ont pas pu réaliser un recrutement XXL l'été dernier parce que la vente a été officialisée trop tard.

«Ils n'avaient pas eu le temps de changer des joueurs»

« Marseille a explosé une équipe de Saint-Etienne d'une faiblesse préoccupante. C'est quand même un club qui a été racheté en fin de saison. Ils avaient été racheté tard, donc ils n'avaient pas eu le temps de changer des joueurs, mais la pauvreté de ce mercato d'hiver laisse un peu dubitatif sur les vrais envies, les vrais ambitions de ces repreneurs, parce que Horneland est obligé de faire jouer Petrot, qui est arrière gauche, latéral droit. De toute façon, Marseille est beaucoup trop fort. C'est la troisième fois que les deux équipes s'affrontent cette saison, et plus ça va, plus le score est important pour l'OM. Il a ouvert le score sur un frappe enroulée magnifique de Gouiri, puis le petit peno habituel de Greenwood, puis Murillo, puis encore Gouiri d'un ballon piqué, et enfin Rabiot, qui lui aussi marque régulièrement contre Saint-Etienne. Le petit Stassin, bien servi par Cardona, a réduit le score. Marseille est dans une période où ils ont des matchs faciles. Je m'attendais à ce qu'ils prennent 12 points sur les quatre prochaines journées. Voilà les trois premiers de pris », a déclaré Pierre Ménès ce samedi soir.