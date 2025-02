Transfert à 100M€, le PSG s'est fait arnaquer ?

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, le PSG a été obligé de vendre certains joueurs pour pouvoir boucler les prêts de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani, entre autres. C’est ainsi que Xavi Simons s’est engagé avec le RB Leipzig contre un chèque de 50M€ auxquels peuvent s’ajouter 30M€ de bonus. Toutefois, le Néerlandais ne devrait pas s’éterniser en Allemagne, car son club veut déjà le revendre pour 100M€.

Depuis quelque temps, le PSG a décidé d’axer son projet sur le recrutement de jeunes éléments à fort potentiel et non plus des grandes stars internationales. Ainsi, des joueurs comme Désiré Doué ou bien João Neves s’éclatent à Paris, mais un autre grand talent n’aura pas cette chance. Alors qu’il était très apprécié par Luis Enrique, Xavi Simons a finalement rejoint le RB Leipzig cet hiver, de manière définitive, contre un chèque de 50M€ auxquels peuvent s’ajouter 30M€ de bonus.



Le RB Leipzig veut déjà revendre Xavi Simons

Depuis son arrivée en 2021 au PSG jusqu’à son départ cet hiver, Xavi Simons n’aura que très peu eu sa chance à Paris. Le Néerlandais espérait donc pouvoir enfin se poser et durer un peu au RB Leipzig, mais il pourrait en être tout autrement. D’après les informations de Sport, le club allemand penserait déjà à vendre le Néerlandais afin de récolter un peu d’argent. La formation détenue par le groupe Red Bull demanderait pas moins de 100M€ pour laisser partir le joueur de 21 ans, dont l’avenir pourrait s’écrire bientôt en Angleterre. Manchester City, Liverpool et Manchester United seraient sur les rangs.

Le PSG a mis la main sur Kvaratskhelia

Si le PSG a donc perdu Xavi Simons cet hiver, il s’est toutefois offert un nouveau joueur offensif et pas des moindres. Après avoir déjà tenté sa chance l’été dernier, le club de la capitale a enfin réussi à faire venir Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier a choisi de quitter Naples et il s’est engagé avec Paris jusqu’en 2029, contre un chèque de 70M€ environ.