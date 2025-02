PSG : Choc attendu, l’avertissement qui calme tout le monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Solide leader de Ligue 1 sans trembler, le PSG avait du mal à impressionner en début de saison. Le club de la capitale est passé à la vitesse supérieure ces dernières semaines au bon moment puisque les choses sérieuses en Ligue des champions ont commencé. Mais pour Bixente Lizarazu, il n'est pas question de s'enflammer pour le moment.

En se qualifiant pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG a largement rectifié le tir par rapport au début de saison. Le club de la capitale a connu des moments difficiles et le départ de Kylian Mbappé semble avoir modifié les plans de jeu de l'effectif de Luis Enrique. Si tout va pour le mieux pour le PSG actuellement, Bixente Lizarazu calme cependant l'enflammade.

Le PSG en bonne forme

Depuis le début de l'année, le PSG est sur une série impressionnante puisque le club n'a décroché quasiment que des victoires. Mais pour Bixente Lizarazu il faut savoir rester modéré pour éviter une mauvaise surprise. « Il y a beaucoup d’enthousiasme et d’euphorie sur le PSG, et c’est bien de rappeler les faits. En ce moment, ils sont sur une très bonne série, l’impression du collectif, mais on le compare avec des grands. Cette année, ils ont joué contre Arsenal, ils ont perdu. Ils ont joué contre le Bayern Munich, ils ont perdu. Ils ont joué contre City, ils ont gagné » commente-t-il dans Téléfoot.

Le PSG trop jeune face à un gros adversaire ?

Sans Kylian Mbappé, le PSG a dû adapter son effectif et les choses sont moins faciles cette saison. Le club est très bien parti pour rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec un choc garanti, contre le Barça ou Liverpool. Un vrai test. « Moi je pense que cette équipe a beaucoup de talent, mais elle est jeune. Elle peut souffrir quand le niveau va s’élever. Je parlais d’oxygène, quand il y a peu d’oxygène, tout d’un coup on perd de la lucidité, on perd le contrôle. Et cette équipe est très jeune devant, et très jeune au milieu. Derrière, ce n’est pas l’assurance tout risque. J’attends ce moment où il va y avoir un Barcelone ou un Liverpool en face, et après on pourra faire une vraie analyse » poursuit Bixente Lizarazu.