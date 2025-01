Transfert à 40M€ au PSG, «j’ai signé…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2023 pour 40M€, Lucas Hernandez avait ensuite été victime d'une grave blessure au genou qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Mais le défenseur gaucher n'a rien lâché pour revenir au plus haut niveau, et il assure que la motivation de remporter la Ligue des Champions avec le PSG a été un élément clé au moment de sa signature.

Le PSG n'avait pas hésité à débourser pas moins de 40M€ lors du mercato estival 2023 pour faire venir Lucas Hernandez (28 ans) en provenance du Bayern Munich. Problème, quelques mois plus tard (en mai 2024), le défenseur gaucher était victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche qui l'avait éloigné des terrains pendant de longs mois. Interrogé en conférence de presse mardi avant la rencontre de Ligue des Champions entre Stuttgart et le PSG, Hernandez s'est confié sur son retour après cette longue convalescence.

Lucas Hernandez raconte son calvaire

« Ce qui m’a fait tenir durant ma blessure ? Le mental et l’envie de rejouer avec mes coéquipiers. Ce n’est jamais facile de rester sept mois à l’écart. J’avais eu la même blessure à la jambe droite, je connaissais les étapes à passer. J’avais conscience, aussi, que certaines douleurs étaient normales et faisaient partie du processus. Deux jours seulement après mon opération, je voulais déjà savoir combien de temps il me faudrait pour revenir sur les terrains », a indiqué le défenseur du PSG.

« J’ai signé au PSG pour plusieurs raisons»

Mais maintenant qu'il est apte à 100% et qu'il postule à une place de titulaire au sein du PSG, Lucas Hernandez a envie d'aider le club francilien à atteindre son rêve de victoire finale en Ligue des Champions : « J’ai signé au PSG pour plusieurs raisons et l’une d’elles est la Ligue des champions », a d'ailleurs précisé l'international français durant cette conférence de presse.