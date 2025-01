Mercato : Le FC Nantes et l'ASSE veulent boucler le même transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Actuellement à la lutte pour se maintenir en Ligue 1, le FC Nantes et l’ASSE le seraient également sur le marché des transferts. Les deux clubs de Ligue 1 seraient, les deux, sur la piste de Kwadwo Opoku, ailier ghanéen âgé de 23 ans et évoluant au CF Montréal, en MLS.

Respectivement 14e et 15e au classement avec le même nombre de points (18), le FC Nantes et l’ASSE bataillent pour se maintenir en Ligue 1. En ce sens, les Canaris comme les Verts comptent sur le mercato hivernal pour se renforcer et seraient intéressés par le même joueur.

Le FC Nantes et l’ASSE sur la piste d’Opoku

En effet, comme indiqué par L’Équipe, le FC Nantes et l’ASSE feraient partie des clubs intéressés par Kwadwo Opoku. L’ailier âgé de 23 ans est sous contrat jusqu'en décembre 2026 avec le CF Montréal, qu’il a rejoint à l’été 2023 en provenance du Los Angeles FC.

Le CF Montréal demande entre 2 et 3M€

Selon L’Équipe, le montant du transfert de Kwadwo Opoku pourrait se situer entre 2 et 3M€. La saison dernière, le Ghanéen a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 19 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le CF Montréal, mais avait manqué plusieurs mois de compétition en raison d’une blessure à la malléole.