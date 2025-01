«Le très haut niveau» : Il signe à l'OM, c'est validé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu en novembre 2023, Medhi Benatia a récemment été nommé directeur du football de l’OM, avec qui il s’est engagé jusqu’en 2027. Une bonne chose pour Julien Fournier, qui estime que l’ancien international marocain forme un bon duo avec Pablo Longoria et que son expérience du très haut niveau peut apporter au club.

Comme attendu, l’OM a annoncé début janvier la signature de Medhi Benatia. Conseiller sportif depuis novembre 2023, l’ancien international marocain a été nommé directeur du football et prend donc encore plus d’importance au sein du club, ce que Julien Fournier voit d’un bon œil. « L'association entre Medhi Benatia et Pablo Longoria est intéressante. Medhi apprend très vite. Il a des qualités fortes mais encore une marge de progression, comme un joueur », a-t-il confié à L'Équipe.

« C'est une bonne nouvelle pour le foot français »

Julien Fournier a connu Medhi Benatia lorsque ce dernier était encore au centre de formation de l’OM, et avec qui il est toujours en contact. « Bien sûr. J'ai attendu un bon moment avant de lui envoyer un message. J'étais dans le projet d'un éventuel rachat, je ne voulais pas qu'il y ait des interférences. Medhi a connu le très haut niveau (il a notamment joué à l'AS Rome, à la Juventus Turin et au Bayern Munich), il ne faut pas l'oublier. C'est une bonne nouvelle pour le foot français. Il a l'humilité d'apprendre son métier, il connaît le foot, fait preuve de courage. Il gérera ses émotions différemment dans le futur », a confié l’ancien secrétaire général de l’OM (2005-2009).

« À Marseille, il faut avoir le sang chaud ET la tête froide »

À propos des dernières polémiques liées à l’arbitrage dans lesquelles il a été impliqué et s’il devait moins s’exposer, Julien Fournier a ajouté à propos de Medhi Benatia : « Il dit les choses, je ne sais pas si c'est bien ou pas. À Marseille, il faut avoir le sang chaud ET la tête froide. Mais aujourd'hui, il y a des gens du foot à la tête de l'OM, c'est mieux que dans un passé récent. »