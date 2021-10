Formule 1

Formule 1 : Avant Pérez, Red Bull a tenté un énorme coup pour épauler Verstappen !

Publié le 1 octobre 2021 à 13h35 par A.M.

Pour remplacer Alexander Albon pour 2021, Red Bull a décidé de miser sur Sergio Pérez. Et pourtant, avant cela, Lando Norris a été contacté.

La vie de coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull n'est pas de tout repos. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly et Alexander Albon en ont fait l'amer expérience. Par conséquent, le choix de son second pilote est toujours compliqué pour l'écurie autrichienne qui a finalement décidé de miser sur l'expérimenté Sergio Pérez pour 2021. Et pourtant, Helmut Marko, le responsable du programme de pilotes de l’équipe, révèle que Red Bull a tenté le coup pour un certain Lando Norris qui brille au volant de sa McLaren depuis le début de saison.

Red Bull a tenté Norris