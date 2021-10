Formule 1

Formule 1 : Quand Rosberg compare Hamilton à... Schumacher !

Publié le 19 octobre 2021 à 18h35 par A.M.

Seul pilote à avoir été le coéquipier de Michael Schumacher et de Lewis Hamilton, Nico Rosberg est donc idéalement placé pour comparer les deux champions.

Champion du monde en 2016, Nico Rosberg présente également la caractéristique d'être le seul à avoir été le coéquipier des deux pilotes les plus titrés de l'histoire de la Formule 1 à savoir Michael Schumacher et Lewis Hamilton, à chaque fois chez Mercedes. Nico Rosberg a donc côtoyé le Baron Rouge, qui sortait de sa retraite entre 2010 et 2013, puis le Britannique entre 2013 et 2016. Par conséquent, il est idéalement placé pour comparer les deux septuples Champions du monde.

«Lewis est juste un talent naturel extrême»