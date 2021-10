Formule 1

Formule 1 : Ces nouvelles révélations de Fernando Alonso sur la stratégie de Ferrari !

Publié le 18 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction

De retour en Formule 1, Fernando Alonso a remarqué un changement de vision radicale chez ses anciennes écuries. Selon l'Espagnol, Ferrari serait désormais tourné vers le long terme.

Après quelques années éloignés des circuits de Formule 1, Fernando Alonso a fait son retour en 2021 avec Alpine. Et l’Espagnol ne semble avoir presque rien perdu de son talent, lui qui est actuellement dixième du classement général de la F1. Le pilote de 40 ans se retrouve à quelques places seulement des représentants de son ancienne écurie, Ferrari. Fernando Alonso a d’ailleurs remarqué un réel changement au sein de l’équipe italienne sur leur vision des choses.

« Maintenant, ils pensent plus au long terme et à la formation des jeunes pilotes »