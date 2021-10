Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez annonce la couleur avant le GP des États-Unis !

Publié le 17 octobre 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix des États-Unis aura lieu le 24 octobre prochain à Austin, Sergio Pérez a partagé sa joie de courir sur le Circuit des Amériques. Le pilote mexicain espère une nouvelle grande course Red Bull.

Après pratiquement deux ans d'absence à cause de la crise sanitaire, le paddock s'apprête à faire son retour aux États-Unis. Le week-end prochain à Austin, Red Bull aura alors l'occasion d'accroître son avance au classement général. Pour l'heure, Max Verstappen est toujours en tête du championnat du monde, avec 262,5 points, devant les 256,5 unités de Lewis Hamilton. De son côté, Sergio Pérez espère lui aussi répondre présent, notamment après sa troisième place au dernier Grand Prix de Turquie.

« L'espoir de signer à nouveau un double podium »