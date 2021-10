Formule 1

Formule 1 : L'énorme constat de Toto Wolff dans la bataille entre Red Bull et Mercedes !

Publié le 19 octobre 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que la lutte pour le titre de champion du monde bat son plein entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, Toto Wolff, le directeur exécutif de Mercedes, a mis en avant un élément capital pour la victoire finale.

La bataille s'annonce acharnée jusqu'à la fin de la saison entre Red Bull et Mercedes. Après le dernier Grand Prix de Turquie, Max Verstappen a repris la tête du championnat. Au classement général, le Néerlandais compte ainsi 262,5 points, talonné de près par Lewis Hamilton et ses 256,5 unités. Malgré cet écart moindre, ce sont d'éventuels futurs abandons qui pourraient jouer un rôle dans la lutte pour le titre selon Toto Wolff.

« Les abandons vont faire une grande différence »