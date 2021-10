Formule 1

Formule 1 : Red Bull envoie un énorme message sur son duel avec Mercedes !

Publié le 18 octobre 2021 à 22h35 par H.G.

Alors que Red Bull et Mercedes se livrent une bataille acharnée cette saison, Christian Horner estime néanmoins que cette rivalité est saine.

Cette saison, tout le monde imaginait que Lewis Hamilton et Mercedes remporteraient facilement le championnat du monde. Seulement voilà, c’était sans compter sur Red Bull et Max Verstappen, qui ont décidé de faire plus que titiller le pilote britannique et son écurie. En effet, le Néerlandais est même passé devant le septuple champion du monde au classement des pilotes lors du Grand Prix de Turquie. Ainsi, la lutte entre Mercedes et Red Bull promet d’animer la fin de saison, mais Christian Horner assure que celle-ci est saine malgré les quelques frictions qui peuvent survenir.

« Nous nous respectons toujours une fois les séances ou les courses lancées »