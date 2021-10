Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Gasly sur son avenir !

Publié le 20 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction

Depuis son arrivée chez AlphaTauri, Pierre Gasly a énormément gagné en expérience. Ses prestations se sont faites remarquer au point de l'envoyer chez Red Bull la saison prochaine selon certaines rumeurs. Le Français, lui, a les idées claires pour son avenir.

Actuel neuvième du classement général de la Formule 1, Pierre Gasly a bien progressé ces dernières années. Chez AlphaTauri depuis 2020, le Français a pu engranger de l’expérience. Ses récentes prestations se sont faites remarquer. Certaines rumeurs ont donc fait surface concernant son avenir. Après son passage compliqué en 2019, Pierre Gasly pourrait faire son retour chez Red Bull dès la saison prochaine, au détriment de Sergio Pérez. Le pilote de 25 ans, de son côté, aurait les idées très claires pour son avenir.

« Mon objectif est d’être chez Red Bull »